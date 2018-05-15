Что такое Trusted Computing: объясняем по-простому

Trusted Computing — это технология безопасности. Специальный чип заботится о том, чтобы и программное обеспечение, и компоненты компьютера были защищены от нелегальных манипуляций со стороны третьих лиц. Со временем использование технологии Trusted Computing все чаще и чаще стало встречаться в мобильных телефонах и планшетах. Итак, если компьютер поддерживает технологию Trusted Computing, значит он оснащен дополнительным чипом, который называется «Trusted Platform Module» (TPM). Чип собирает информацию о подключенном оборудовании, а также о программном обеспечении, используемом на ПК, и сохраняет эти данные в зашифрованном виде.

При этом операционная система при запуске может считывать информацию с чипа, чтобы проверить, производились ли на компьютере какие-либо изменения. Некоторые программы также могут считывать эти данные.

Если вредоносные программы внесут какие-то изменения в работу компонентов системы или другого программного обеспечения, это будет распознано технологией Trusted Computing. В подобном случае пользователь получит по меньшей мере соответствующее уведомление. В случае необходимости Trusted Computing может даже закрывать взломанные приложения или отключать соединение с интернетом, чтобы защитить систему.

TPM-чип располагается на материнской плате и обладает еще несколькими преимуществами. Помимо всего прочего, к примеру, именно он обеспечивает при работе в операционной системе Windows такую возможность, как шифрование файлов с помощью BitLocker.

Как работает Trusted Computing

Без Trusted Computing компьютер снабжается антивирусной защитой с помощью программного обеспечения. Специальное приложение наблюдает за всеми происходящими на ПК процессами и пытается отражать угрозы безопасности. Trusted Computing начинает работать задолго до того, как на ПК начнется вирусная активность.

Работа чипа происходит следующим образом. Первоначальное состояние оборудования и ПО сохраняется в TPM-чипе и при включении ПК шаг за шагом сравнивается с состоянием актуальным.

В первую очередь проверяется, были ли произведены какие-либо изменения в оборудовании. Например, может жесткий диск может отсутствовать или быть инфицированным вредоносным ПО. Если «низкоуровневые» проверки пройдут успешно, то «высокоуровневые» тесты будут считать, что все в порядке и приступят к своей работе.

После проверки оборудования сканируется BIOS, а после него — так называемый Загрузчик, элементы операционной системы и приложения.

Фото: pixabay.com Читайте также: Обзор ОС Windows 10 S: безопасность за счет комфорта и удобства использования

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