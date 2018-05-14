Пользователи Android P никогда не увидят ошибку «Приложение не отвечает»

Вы уже знаете, что Google добавила в Android P массу полезных изменений. Но мы еще не знаем всего, а новые детали продолжают всплывать. Любители Android, которые общаются на XDA-Developers, обнаружили в Android P новый способ взаимодействия с приложениями, которые не отвечают, а такое случается с приложениями, это знает каждый пользователь Android.

Итак, что же делает Android P, когда приложение не отвечает. Предыдущие версии операционной системы выводили сообщение для пользователя, в котором так и было написано: «Приложение не отвечает». В Android P вы не увидите такого сообщения. Вместо этого операционная система просто принудительно завершит приложение. Другими словами, приложение «вылетит».

Об этом рассказала компания Google в один из дней конференции Google I/O 2018, после чего информация попала на форум XDA. В Google пояснили, что такое решение было принято для того, чтобы пользователь не сталкивался с проблемами отображения интерфейса при появлении сообщения на экране зависшего приложения.

В Google понимают, что для конечного пользователя все будет выглядеть так, будто приложения стали вылетать значительно чаще. Однако это хороший способ заставить разработчиков поработать над стабильностью приложения. К тому же конечному пользователю не так уж и важно, по какой именно причине перестало работать приложение на смартфоне.