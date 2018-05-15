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Что лучше для просмотра ТВ, если вы пользователь Android
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Что лучше для просмотра ТВ, если вы пользователь Android 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Сейчас все чаще мы используем Интернет для просмотра своего телевизора. Даже эфирные телеканалы можно смотреть с помощью приложений, что говорить про огромное количество сервисов с самым разнообразным видеоконтентом. В этой статье мы расскажем полезную информацию для тех владельцев устройств на Android, которые желают использовать стриминг на полную и забыть об антенном кабеле навсегда.
Вспомните о Chromecast
Если у вас есть телевизор с HDMI и вы не удовлетворены его «умными» функциями, вспомните о таком доступном устройстве, как Chromecast от Google. Этот HDMI-донгл позволит вам стримить практически все со своего смартфона на телевизор в разрешении FullHD. Chromecast Ultra даст вам 4K-разрешение.
На самом деле контент не транслируется непосредственно с вашего телефона, но вы управляете им с телефона. Кроме того, вы можете использовать не только смартфон на Android, но и iPhone, iPad и даже настольный компьютер. Просто настройте Chromecast с помощью приложения Google Home и используйте его везде, где видите иконку стриминга.
Android TV еще лучше
Более дорогой, но более приятный вариант — это приставка с Android TV или телевизор на этой операционной системе. Преимущество в том, что вы можете устанавливать приложения для просмотра контента и даже играть в игры. Вам не нужен смартфон или какое-нибудь другое устройство. Все, что вы хотите от Android, уже готово к работе.
Приставок с Android TV огромное множество от самых разных производителей. Телевизоров на этой операционной системе тоже немало, но среди основных производителей можно выделить Sony и Sharp.
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