Новости Android #162: Google I/O 2018, действительно безрамочный смартфон Lenovo и закат ZTE

Представляем вашему вниманию 162-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о Google I/O 2018, безрамочном смартфоне Lenovo и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Итоги презентации Google I/O 2018

Компания Google провела презентацию I/O 2018. В этот раз у них получилось удивить огромным количеством полезных и интересных функций. Gmail, Фото, Ассистент, Android P, Adaptive Battery и многое другое. Впрочем, обо всем по порядку.

Презентация началась с того, что на сцену вышел Сундар Пичаи и сразу же начал с эмоджи. Он затронул возникшие в прошлом проблемы с прорисовкой эмоджи бургера и пива:

Далее речь зашла об искусственном интеллекте. В целом вся презентация посвящена интеграции ИИ со всеми сервисами компании. И если в прошлом году разговоры об ИИ были лишь разговорами, то сегодня компания на практике показывает все свои новые разработки.

Введение

Сундар начал с медицины. Компания предоставила медицинским центрам системы ИИ, с помощью которых стало возможным предсказать различные сердечно-сосудистые заболевания. Далее была показана функция, разбивающая речь на диалоги. Искусственный интеллект анализирует речь собеседников и автоматически разбивает её на диалоги каждого из участников беседы.

Gmail

Не оставили без внимания и Gmail. В этом месяце сервис порадует пользователей автозаполнением фраз. Это существенно ускорит процесс написания писем.

В приложении Фото появились несколько новых функций. Теперь фотографию с документом можно преобразовать в PDF, при этом неважна позиция, на которой находилась камера в момент съемки, ИИ автоматически исправит перспективу документа и преобразует его в PDF. Еще одной приятной функцией стало окрашивание черно-белой фотографии — за это также отвечает ИИ.

Ассистент Google

На презентации был представлен чипсет TPU 3.0, после чего речь зашла об Ассистенте. В настройках приложения у пользователей в США появится возможность активировать голос Джона Ледженда . Кроме того, теперь не нужно будет каждый раз проговаривать фразу «Окей, Google», достаточно сказать её один раз перед началом беседы. Из приятных нововведений — Ассистент теперь будет вознаграждать пользователей приятным словом, если услышит вежливое обращение. Еще одна интересная фича, связанная с Ассистентом, — интеграция с навигацией в Картах Google.

Теперь самое главное. Если попросить Ассистента напомнить, например, о стрижке завтра в 10 утра, Ассистент сам в фоновом режиме позвонит в барбершоп и начнет общаться с сотрудником заведения с целью резервирования даты и времени посещения. Эта функция произвела на зрителей сильное впечатление — зал был в восторге.

Борьба с зависимостью

Это своего рода панель, на которой отображается статистика по времени использования гаджета. Если долгое время использовать девайс, система предложит завершить эксплуатацию гаджета, тем самым пытаясь помешать развитию зависимости. Об этой проблеме раньше писали многие, и Google пока единственная компания, которая всерьез задумалась о ней. Например, в приложении YouTube будут появляться уведомления «Пора сделать перерыв». Компания также показала функцию Family Link, с помощью неё можно ограничить по времени использование устройства ребенком.

Google News

Пару слов стоит сказать о новостном приложении Google News. Теперь новости Google выполнены в Material Design 2.0, а сами новости подбираются на основе ИИ с учетом интересов пользователя. Google News доступно уже сегодня обладателям iOS и Android, доступна также веб-версия.

Adaptive Battery

Она анализирует использование устройства и на основе ИИ отключает неинтересные пользователю сервисы, за счет чего нагрузка на процессор и память уменьшается.

Адаптивная регулировка яркости с поддержкой ИИ Пользователи больше не столкнутся с необходимостью постоянно вручную изменять позицию ползунка автояркости, искусственный интеллект будет анализировать движения ползунка в зависимости от освещенности и подбирать оптимальную яркость для конкретного пользователя в различных сценах.

App Actions

Она добавляет карточки в меню приложений, которые адаптируются под использование устройства. Если подключить наушники, отобразится карточка с возможностью быстрого перехода к песням любимого исполнителя.

Жесты

Привычные всем навигационные кнопки в прошлом — их заменят более удобные жесты. Свайп вверх — вызов списка запущенных приложений. Свайп вправо по навигационной панели — быстрое переключение между приложениями с помощью скроллбара.

Shush и Wind

Функция Shush активирует режим «Не беспокоить», если перевернуть девайс лицом вниз. Wind — еще более интересная функция. Многие сталкиваются с невозможностью отказаться от использования смартфона в ночное время. Для них и придуман Wind. Когда придет пора засыпать, смартфон автоматически преобразует картинку на экране с цветной в черно-белую. Контент на черно-белом экране воспринимается сложно, пользователь в этом случае откажется от использования аппарата в пользу здорового сна.

AR + Карты

В Картах Google появилась дополненная реальность. Задаем точку назначения, направляем камеру на дорогу и смотрим на указатели. Кроме того, если проходить мимо магазинов, наведя камеру на один из них, на экране отобразится информация по нему.

Google Lens

Можно выделять текст на фотографии. Есть интеграция с Ассистентом. То есть, выделив какой-либо текст, Ассистент найдет по нему информацию.

Поддерживаемые смартфоны

Ну и теперь самое главное. Android P Beta получат следующие смартфоны:

Essential Phone

Google Pixel 2 Google Pixel 2 XL Google Pixel

Google Pixel XL Nokia 7 plus

OPPO R15 Pro Sony Xperia XZ2 Vivo X21UD

Vivo X21 Xiaomi Mi Mix 2S OnePlus 6 ZTE сворачивает продажи фирменных смартфонов

Китайская компания ZTE приостанавливает продажи своих смартфонов на неопределенный срок, передает Reuters со ссылкой на источники. Поводом послужил запрет властей США на реализацию фирменной техники на территории страны. Продукция производителя уже начала исчезать из ассортимента крупных онлайн-площадок вроде Taobao и фирменного интернет-магазина ZTE.

По словам представителей ZTE, на данный момент у компании имеется достаточно средств, чтобы продержаться на плаву, исполняя все свои обязательства, еще какое-то время. За этот период юристы ZTE рассчитывают путем переговоров с властями США добиться смягчения запрета на продажи смартфонов, а также на право сотрудничать с американскими компаниями.

Причина, по которой смартфоны ZTE исчезают из магазинов по всему миру, напрямую связана с запретом на использование компонентов, произведенных компаниями из США. Соответствующее табу ограничивает право американских предприятий сотрудничать с акторами, находящимися в санкционном списке властей США.

Опубликовано первое изображение Galaxy Note 9 Galaxy Note 9 с большой долей вероятности будет выглядеть точно так же, как и модель актуального поколения. На это указывает рендер, подтверждающий внешность будущего смартфона, который был опубликован именитым инсайдером с ником Ice Universe на своей странице в Twitter.

По словам Ice Universe, в этом году Samsung решила обойтись без переосмысления линейки флагманских смартфонов, уделив больше внимания доступным моделям. Galaxy Note 9, как и Galaxy S9, получит в основном «железный» апгрейд, тогда как его внешность останется практически без изменений.

Вероятнее всего, Samsung Electronics «упакует» Galaxy Note 9 в корпус из более прочного и толстого стекла для повышения его ударостойкости, сделав его немного уже и короче — для большей ухватистости. Аналогичным образом производитель поступил в отношении Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Согласно данным синтетических тестов, Galaxy Note 9 будет одним из самых производительных решений в своем классе. Смартфон укомплектуют процессором Snapdragon 845 или Exynos 9815 в зависимости от региона поставок, 8 ГБ оперативной памяти и двойной камерой с функцией Live Photo.

Гендиректор Lenovo показал по-настоящему безрамочный смартфон

Китайская компания Lenovo, давно не заявлявшая о себе на рынке мобильных устройств, готовит к релизу смартфон с по-настоящему безрамочным дисплеем. Это подтверждает тизер, демонстрирующий часть корпуса будущей новинки, который генеральный директор предприятия опубликовал в социальной сети Weibo.

Предстоящий гаджет будет первым коммерческим безрамочником, предупреждает топ-менеджер. При его производстве было решено не идти на полумеры, как это делают конкуренты. 95% фронтальной панели смартфона будет занимать дисплей, под и над которым не останется места для выступов, подбородков и вырезов.

Если, делая подобное заявление, гендиректор Lenovo не слукавил, можно предположить, что новое детище компании будет в значительной степени похожим на концептфон Apex от Vivo. Его дисплей также занимает всю переднюю панель смартфона, не оставляя места даже для фронтальной камеры. Она, словно перископ, выезжает из верхнего торца.

Учитывая, сколько трудов будет затрачено на разработку такого смартфона, есть все основания полагать, что его аппаратная начинка будет на самом высоком уровне. Вероятнее всего, аппарат оснастят процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти и — дабы следовать трендам — двойной камерой с оптическим зумом.