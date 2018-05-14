Официальные обои HTC U12+ доступны для скачивания

На прошлой неделе пользователь Google+ поделился фоновым рисунком из Android P DP 2. Журналисты увидели на фотографии заснеженный берег и океан. Теперь пришла очередь официальных обоев HTC U12+. Инсайдер опубликовал пять изображений.

HTC представит новое устройство 23 мая. До мероприятия остаётся больше недели, но @LlabTooFeR уже опубликовал фоновые рисунки в «Твиттере». Всего их пять, сообщает Phone Arena.

Разрешение изображений 2880 х 2880 пикселей, поэтому они подойдут для любого устройства. Скачать оригиналы можно по ссылкам (1, 2, 3, 4, 5).

Напомним, от тайваньского флагмана ждём шестидюймовый дисплей с разрешением 2880 х 1440 пикселей, чип Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. За продолжительность работы будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. В продаже устройство предположительно появится в начале июня, стартовая цена будет эквивалентна 750 долларам.

Смартфон и фоновые рисунки обсуждаем в телеграм-канале AndroidInsider.