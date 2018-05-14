Ещё
Официальные обои HTC U12+ доступны для скачивания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Официальные обои HTC U12+ доступны для скачивания 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
На прошлой неделе пользователь Google+ поделился фоновым рисунком из Android P DP 2. Журналисты увидели на фотографии заснеженный берег и океан. Теперь пришла очередь официальных обоев HTC U12+. Инсайдер опубликовал пять изображений.
HTC представит новое устройство 23 мая. До мероприятия остаётся больше недели, но @LlabTooFeR уже опубликовал фоновые рисунки в «Твиттере». Всего их пять, сообщает Phone Arena.
Разрешение изображений 2880 х 2880 пикселей, поэтому они подойдут для любого устройства. Скачать оригиналы можно по ссылкам (1, 2, 3, 4, 5).
Напомним, от тайваньского флагмана ждём шестидюймовый дисплей с разрешением 2880 х 1440 пикселей, чип Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. За продолжительность работы будет отвечать аккумулятор ёмкостью 3500 мАч. В продаже устройство предположительно появится в начале июня, стартовая цена будет эквивалентна 750 долларам.
Смартфон и фоновые рисунки обсуждаем в телеграм-канале AndroidInsider.
Android Insider: последние новости
Удаленные трояны возвращаются в Google Play Android P получил поддержку технологий сканирования радужки глаза и распознавания лиц Итоги презентации Google I/O 2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу175
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»60
Кобзон отказался открывать Крымский мост286
В школах начинают вводить пятую четверть53
Песков: дедлайн Медведева приближается166
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
01:58
Бразильский «король» живёт в песочном замке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение