Как скрыть иконки приложений в верхнем баре на macOS 

Многие приложения при работе могут добавлять свои значки в панель меню. Иногда их отображение можно отключить, но чаще всего сделать это не представляется возможным. Встроенные средства системы также не предполагают возможность скрытия. Однако решение есть, и оно достаточно простое.
Для скрытия иконок программ мы будет использовать приложение Vanilla. Скачать можно бесплатно на официальном сайте разработчика.
Устанавливаем Vanilla, перенеся значок программы в «Приложения».
Запускаем установленную утилиту.
После этого мы сможем редактировать нашу верхнюю панель на свое усмотрение.
Переносим ненужные иконки, используя клавишу Command, в область между «стрелкой» и «точкой».
После настройки скрываем иконки нажатием на «стрелку».
Как выглядел верхний бар до скрытия:
А вот как после:
Таким образом можно скрывать не только значки сторонних приложений, но и системные индикаторы, отвечающие за Wi-Fi, Bluetooth, процент заряда и так далее.
Хотя программу можно скачать бесплатно, некоторые из функций предлагаются только в платной версии. Например, одна из таких опций, как автозапуск при старте системы.