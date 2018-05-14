Как скрыть иконки приложений в верхнем баре на macOS

Многие приложения при работе могут добавлять свои значки в панель меню. Иногда их отображение можно отключить, но чаще всего сделать это не представляется возможным. Встроенные средства системы также не предполагают возможность скрытия. Однако решение есть, и оно достаточно простое.

Для скрытия иконок программ мы будет использовать приложение Vanilla. Скачать можно бесплатно на официальном сайте разработчика.

Устанавливаем Vanilla, перенеся значок программы в «Приложения».

Запускаем установленную утилиту.

После этого мы сможем редактировать нашу верхнюю панель на свое усмотрение.

Переносим ненужные иконки, используя клавишу Command, в область между «стрелкой» и «точкой».

После настройки скрываем иконки нажатием на «стрелку».

Как выглядел верхний бар до скрытия:

А вот как после:

Таким образом можно скрывать не только значки сторонних приложений, но и системные индикаторы, отвечающие за Wi-Fi, Bluetooth, процент заряда и так далее.

Хотя программу можно скачать бесплатно, некоторые из функций предлагаются только в платной версии. Например, одна из таких опций, как автозапуск при старте системы.