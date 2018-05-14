Омичи могут установить мобильное приложение «Берегите лес»

Для россиян разработали мобильное приложение «Берегите лес», инициатором этого стало ФБУ «Авиалесоохрана». Приложение является бесплатным, поддерживается почти на всех платформах мобильных устройств (IOS, Android, WindowsPhone) и предоставляет возможность отправки сообщения с прикреплением геолокации и фото-подтверждения правонарушения. Об этом сообщается на официальной странице главного управления лесного хозяйства Омской области.

Приложение позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах. Кроме того, сервис позволяет отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения. Информация, поступающая на мессенджер, в режиме реального времени передается в региональные лесные службы, что позволяет максимально быстро реагировать на лесонарушения или определять место лесного пожара.