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Омичи могут установить мобильное приложение «Берегите лес»
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Омичи могут установить мобильное приложение «Берегите лес» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Для россиян разработали мобильное приложение «Берегите лес», инициатором этого стало ФБУ «Авиалесоохрана». Приложение является бесплатным, поддерживается почти на всех платформах мобильных устройств (IOS, Android, WindowsPhone) и предоставляет возможность отправки сообщения с прикреплением геолокации и фото-подтверждения правонарушения. Об этом сообщается на официальной странице главного управления лесного хозяйства Омской области.
Приложение позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах. Кроме того, сервис позволяет отправить сообщение, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения. Информация, поступающая на мессенджер, в режиме реального времени передается в региональные лесные службы, что позволяет максимально быстро реагировать на лесонарушения или определять место лесного пожара.
Помимо приложения, в круглосуточном режиме на территории всей страны, в том числе и в Омской области, работает прямая линия лесной охраны, в которую по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 можно сообщить о лесном пожаре или о нарушениях лесного законодательства.
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