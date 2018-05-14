Как в Windows 10 сохранить важные сведения о системе в текстовом файле

Если вы обращаетесь за советом по проблемам с компьютером на форумах, у вас, скорее всего, будут спрашивать данные о конфигурации системы, например, точную версию Windows.

Не торопитесь с трудом искать нужную информацию в параметрах: Windows самостоятельно может показать вам важные данные о системе и собрать их в текстовый файл, доступный в любой момент.

Щелкните правой кнопкой мыши по значку Windows на Панели задач и выберите «Командная строка (администратор)». Введите команду «systeminfo > c:\systeminfos.txt» без кавычек. В новой версии Wondows 1807 вместо Командной строки предлагается использовать Windows PowerShell.

Имя файла можно задать произвольное, также вы можете указать другой путь файла. На экране ничего не появится, но на диске C:\ вы найдете новый текстовый файл. Если в командной строке просто ввести «systeminfo», сведения будут показаны на экране.

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