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Вау! Парень собрал стену из деталей iPhone, это красиво
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Вау! Парень собрал стену из деталей iPhone, это красиво 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Вау! Парень собрал стену из деталей iPhone, это красивоКак сильно вы любите технику Apple? А вот пользователь Reddit с ником JediSamReye2013 просто обожает эту компанию.
Он решил обвесить стену запчастями от всех айфонов, начиная с iPhone 5. Зацените.
В каждой рамке размещена определенная модель iPhone, некоторые повторяются. Внутри рамки расположен корпус смартфона и все его внутренности.
Как только пользователь закончил своё «детище», он решил выставить все лоты на продажу. Стоимость одной такой рамки составила $65. Взяли бы себе?
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