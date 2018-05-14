Вау! Парень собрал стену из деталей iPhone, это красиво

Вау! Парень собрал стену из деталей iPhone, это красивоКак сильно вы любите технику Apple ? А вот пользователь Reddit с ником JediSamReye2013 просто обожает эту компанию.

Он решил обвесить стену запчастями от всех айфонов, начиная с iPhone 5. Зацените.

В каждой рамке размещена определенная модель iPhone, некоторые повторяются. Внутри рамки расположен корпус смартфона и все его внутренности.

Как только пользователь закончил своё «детище», он решил выставить все лоты на продажу. Стоимость одной такой рамки составила $65. Взяли бы себе?