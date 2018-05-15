Windows 10 April Update запрещает выключать компьютер без установки обновления

Участники форума Reddit заметили исчезновение кнопки «Выключить» из меню при загрузке очередного обновления в версии ОС Windows 10 April Update.

Отсрочить установку обновления можно, только оставив компьютер включенным в режиме сна или гибернации. Выключать компьютер долгим нажатием кнопки питания не рекомендуется, так как при этом можно потерять данные или повредить файлы ОС.

В настоящее время неясно, является ли исчезновение кнопки «Выключить» временной проблемой, или специально введенной функцией. Впрочем, способ выключить компьютер без установки обновлений все же существует. Для этого нужно запустить командную строку cmd.exe и ввести команду shutdown/s/f/t 1. В ответ Windows покажет диалоговое окно, после чего компьютер выключится в течение 1 минуты. Для удобства можно создать ярлык с этой командой и отключать ПК с его помощью.