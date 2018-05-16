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Microsoft выпустила новые пакеты обновлений для Windows
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Microsoft выпустила новые пакеты обновлений для Windows 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Фото: MobileDevice.ru
Компания Microsoft выпустила три дополнительных пакета обновления для Windows — KB4100347, KB4134660 и KB4134661.
Первый из них (KB4100347) связан с обеспечением безопасности, а два других (KB4134660 и KB4134661) с защитой конфиденциальных данных.
KB4100347 исправляет уязвимость Spectre v2. Данный пакет содержит дополнительные обновления микрокода для процессоров Intel. Обновление предназначено только для Windows 10 версии 1803 и Windows Server версии 1803, также известных как April 2018 Update. Предыдущие версии Windows уже получили соответствующие исправления через Центр обновлений Windows в KB4090007 и KB4091666.
Обновления содержат только код для процессоров Intel. Ранее Microsoft согласилась помочь производителю быстрее распространить исправления в рамках обновлений BIOS, так как в противном случае данный процесс мог бы занять месяцы и даже годы.
Два других обновления от Microsoft, KB4134660 и KB4134661, напоминают пользователям о необходимости обновиться до последней версии Windows 10. Данные обновления предназначены только для Windows 10 версии 1703 и Windows 10 версии 1709.
Все три обновления доступны для автоматической загрузки из Центра обновлений Windows или в виде отдельных пакетов обновлений в каталоге обновлений Microsoft.
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