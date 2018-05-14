Как сломать интерфейс iOS 11 за пару секунд

Как сломать интерфейс iOS 11 за пару секундНаверняка вы замечали, что Apple стала как-то наплевательски относиться к дизайну операционной системы iOS 11. Нет, не то чтобы iOS всегда была беспроблемной. Просто такой концентрации багов в одной системы мы явно еще не встречали.

Один из пользователей Reddit нашел способ, с помощью которого буквально «сломал» интерфейс iOS 11. И на это у него ушло всего несколько секунд.

Парень сперва открыл Центр уведомлений, но выполнил свайп не до конца экрана. Затем он вызвал боковое меню с виджетами и тапнул по иконке одного из приложений, размещенных на рабочем столе.

После этих действий iOS 11 забилась в конвульсиях. Два Центра уведомлений на одном экране не то, чтобы совсем нормально. Скорее, такой баг в очередной раз подтверждает халатность тестирования интерфейсов в Apple перед выпуском публичных обновлений.