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YouTube назвал музыкальные предпочтения россиян
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YouTube назвал музыкальные предпочтения россиян 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones
YouTube все больше и больше внимания уделяет музыкальной индустрии. На днях крупнейший видеохостинг добавил к интерфейсу площадки новый раздел. В нем отображаются музыкальные предпочтения пользователей по странам, в зависимости от IP-адреса.
Тройка лидеров в России: Филипп Киркоров, Егор Крид и Pharaon.
Чарты постоянно обновляются, а цензоры YouTube следят за изменением позиций клипов в рейтинге. Обновление происходит каждое воскресенье в 10:00 по московскому времени.
Организаторы предусмотрели два рейтинга: «Лучшие исполнители» и «Лучшие музыкальные клипы».
У каждого рейтинга есть соответствующий плейлист. Рейтинги доступны по этой ссылке.
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