YouTube назвал музыкальные предпочтения россиян

YouTube все больше и больше внимания уделяет музыкальной индустрии. На днях крупнейший видеохостинг добавил к интерфейсу площадки новый раздел. В нем отображаются музыкальные предпочтения пользователей по странам, в зависимости от IP-адреса.

Чарты постоянно обновляются, а цензоры YouTube следят за изменением позиций клипов в рейтинге. Обновление происходит каждое воскресенье в 10:00 по московскому времени.

Организаторы предусмотрели два рейтинга: «Лучшие исполнители» и «Лучшие музыкальные клипы».

У каждого рейтинга есть соответствующий плейлист. Рейтинги доступны по этой ссылке.