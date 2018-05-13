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Роскомнадзор разблокировал айпишники «Алибабы»
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Роскомнадзор разблокировал айпишники «Алибабы» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский Роскомнадзор сообщил, что разблокировал подсеть компании Alibaba из примерно 8200 IP-адресов. Это сделано "для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов", уточняется на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".
По сообщению ведомства, IP-адреса мессенджера Telegram в составе данных подсетей установлены и продолжают блокироваться. Роскомнадзор обещает продолжить мониторинг использования мессенджером Telegram разблокированных подсетей.
Решение о блокировке Telegram вынес 13 апреля Таганский суд Москвы. После этого Роскомнадзор стал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. В итоге многие пользователи и владельцы сайтов столкнулись с трудностями при доступе к ресурсам.
Представители мессенджера Telegram обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
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