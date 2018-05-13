Роскомнадзор разблокировал айпишники «Алибабы»

Российский Роскомнадзор сообщил, что разблокировал подсеть компании Alibaba из примерно 8200 IP-адресов. Это сделано "для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов", уточняется на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

По сообщению ведомства, IP-адреса мессенджера Telegram в составе данных подсетей установлены и продолжают блокироваться. Роскомнадзор обещает продолжить мониторинг использования мессенджером Telegram разблокированных подсетей.

Решение о блокировке Telegram вынес 13 апреля Таганский суд Москвы . После этого Роскомнадзор стал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России , а также IP-адреса Amazon, Microsoft Google , которые Telegram использовал для обхода блокировок. В итоге многие пользователи и владельцы сайтов столкнулись с трудностями при доступе к ресурсам.