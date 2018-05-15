Apple выпустит релизную iOS 11.4 через неделю

Вторая бета-версия iOS 11.4, вышедшая вчера вечером эксклюзивно для пользователей с учетными записями разработчиков, стала доступна для публичного тестирования и, скорее всего, является финальной бетой перед официальным релизом. Загрузить обновление по воздуху через Wi-Fi могут владельцы всех совместимых смартфонов и планшетов.

Пятая бета-версия iOS 11.4 включает в себя не так много нововведений, как, возможно, хотелось бы некоторым пользователям. Сборка содержит ряд улучшений производительности и безопасности, само же обновление привносит поддержку AirPlay 2, фреймворка ClassKit и возможность синхронизации сообщений из iMessage с облаком.

Кроме того, iPhone X под управлением iOS 11.4, помещенный в фирменный чехол-книжку, может активироваться при открытии его передней крышки. Аналогичным образом происходит пробуждение iPad при условии использования планшета с фирменной обложкой Smart Cover или чехла Smart Case.

Ожидается, что уже на следующей неделе Apple выпустит финальную версию iOS 11.4, которую смогут установить все пользователи iPhone, iPad и iPod Touch. А там уже и до iOS 12 недалеко.

Вдобавок к новой бете iOS 11.4, Apple выпустила пятую бету macOS High Sierra 10.13.5 для разработчиков и публичных бета-тестеров.