Используем рукописный ввод для поиска в Google

Большинство пользователей при необходимости найти что-то в Google используют обычный поисковой запрос, вводя его вручную или же — в редких случаях — с помощью голоса. Но как насчет ввода запроса, используя палец или Apple Pencil?

Нельзя сказать, что такой способ ввода данный быстрый, во многом из-за небольшой задержки при распознавании. Однако это не отменяет того факта, что этот способ рукописного ввода данных может оказаться удобным для некоторых пользователей. Кроме того, это может пригодиться людям с ограниченными возможностями здоровья.

Как активировать эту функцию?

Переходим на google.com.

Выбираем пункт «Настройки поиска».

Активируем «Рукописный ввод». Данный пункт будет доступен только для устройств с сенсорным экраном.

Теперь, перейдя на главную страницу, мы увидим нижнюю панель, которая включает в себя возможности предиктивного набора.

Настройка завершена. Теперь можно вводить наш запрос с помощью пальца или Apple Pencil. Для того чтобы временно отключить данный режим, достаточно нажать на кнопку рукописного ввода, полное же отключение производится в настройках.