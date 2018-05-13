Ещё
Используем рукописный ввод для поиска в Google
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Используем рукописный ввод для поиска в Google 

Apple Insider 6 часов назад
Фото: Apple Insider
Большинство пользователей при необходимости найти что-то в Google используют обычный поисковой запрос, вводя его вручную или же — в редких случаях — с помощью голоса. Но как насчет ввода запроса, используя палец или Apple Pencil?
Нельзя сказать, что такой способ ввода данный быстрый, во многом из-за небольшой задержки при распознавании. Однако это не отменяет того факта, что этот способ рукописного ввода данных может оказаться удобным для некоторых пользователей. Кроме того, это может пригодиться людям с ограниченными возможностями здоровья.
Как активировать эту функцию?
Переходим на google.com.
Выбираем пункт «Настройки поиска».
Активируем «Рукописный ввод». Данный пункт будет доступен только для устройств с сенсорным экраном.
Теперь, перейдя на главную страницу, мы увидим нижнюю панель, которая включает в себя возможности предиктивного набора.
Настройка завершена. Теперь можно вводить наш запрос с помощью пальца или Apple Pencil. Для того чтобы временно отключить данный режим, достаточно нажать на кнопку рукописного ввода, полное же отключение производится в настройках.
Apple Insider: последние новости
Google нашла подход к ARKit Apple и Google не хотят удалять Telegram из своих магазинов приложений Как установить пароль на папку в macOS
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции279
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену29
В Донбассе идут интенсивные боевые действия893
Малахов показал фото с Цымбалюк-Романовской в отеле164
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»95
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов показал фото с Цымбалюк-Романовской в отеле
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров обратился к негодующим россиянам
Шоу-бизнес
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Статьи
00:58
Украинских студентов отправили на практику в Крым
Украина В мире
02:14
«Идите, стреляйте!»: названо имя устроившего резню уроженца Чечни
Происшествия
00:54
Николаева возмутила подстава на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение