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Запуск операционной системы Windows 10 на мобильном телефоне показали на видео
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Запуск операционной системы Windows 10 на мобильном телефоне показали на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Программисту удалось установить ОС Windows 10 на Nokia Lumia 950 XL. Результатами своей работы он поделился в соцсетях.
Программист Бен Имбушуо запустил ОС Windows 10 на смартфоне. Ролик, на котором видно, как операционная система работает на телефоне, он опубликовал в своем Twitter.
Для того чтобы установить все опции на смартфон, мужчине понадобилось несколько месяцев.
На настоящий момент, по словам программиста, работа операционной системы не совершенна, однако он добавляет, что в ближайшее время исправит все возникнувшие неисправности.
Так, по мнению Имбушуо, вскоре все пользователи смогут установить Windows 10 на свои устройства.
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