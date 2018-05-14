Запуск операционной системы Windows 10 на мобильном телефоне показали на видео

Программисту удалось установить ОС Windows 10 на Nokia Lumia 950 XL. Результатами своей работы он поделился в соцсетях.

Программист Бен Имбушуо запустил ОС Windows 10 на смартфоне. Ролик, на котором видно, как операционная система работает на телефоне, он опубликовал в своем Twitter.

Для того чтобы установить все опции на смартфон, мужчине понадобилось несколько месяцев.

На настоящий момент, по словам программиста, работа операционной системы не совершенна, однако он добавляет, что в ближайшее время исправит все возникнувшие неисправности.

Так, по мнению Имбушуо, вскоре все пользователи смогут установить Windows 10 на свои устройства.