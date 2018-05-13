Эксперты составили рейтинг смартфонов дешевле 1500 рублей

Специалисты в сфере технологий уверено заявили, что не обязательно тратить на смартфон огромные суммы, его можно купить дешевле полутора тысяч рублей. Рейтинг бюджетных телефонов возглавил FinePower C2 за 1390 рублей. У смартфона приятный дизайн и высокая скорость работы. Гаджет поддерживает две SIM-карты, обладает слотом для microSD. Но у него есть минус — отсутствие Google Play Store, из-за чего пользователям придется скачивать приложения через браузер с любых других сайтов.

Второе место у Digma FIRST XS350 2G за 1170 рублей. С такими задачами, как совершать звонки, обмениваться сообщениями и иногда выходить в Сеть, он справляется отлично. Однако у смартфона небольшая оперативная память — 256 Мб, и он не поддерживает высокоскоростной интернет, пишут «Актуальные новости».

На третьей строчке рейтинга Oysters Arctic 450 всего за 789 рублей. Этот телефон может поддерживать две SIM-карты и подключаться к 3G-интернету. Это, по словам экспертов, все его выдающиеся функции.

Ранее эксперты перечислили самые ненадежные смартфоны. Оказалось, что чаще всего поломки возникают у iPhone 5 и iPhone 6. Немного реже в ремонт сдают iPhone 5s, iPhone 6s и iPhone 4s. Также среди проблемных гаджетов числятся Samsung Galaxy A5 и Galaxy S7

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