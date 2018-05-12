Что готовит iOS грядущий

В начале марта Apple назвала дату проведения конференции разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдёт с 4 по 8 июня, и на нём помимо предполагаемых macOS 10.14, watchOS 5 и tvOS 5 компания также представит iOS 12. Специально для читателей news.ru мы собрали всю информацию о возможных нововведениях.

Согласно изданию Bloomberg, первоначально Apple планирована добавить масштабные изменения — обновление экрана «Домой» с изменённой сеткой приложений, обновлённый интерфейс CarPlay, улучшения некоторых приложений (например, «Почта»), а также обновления для фотосъемки и редактирования фотографий. Но, видимо, планы компании изменились, и всё это мы увидим лишь в 2019. А в этом году Apple решила сосредоточиться на том, чтобы сделать iPhone более отзывчивым и решить проблемы с производительностью и качеством.

Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl

И всё же, по слухам, iOS 12 добавит некоторые интересные функции. Одной из них, самой важной, станет кроссплатформенность приложений для iOS и macOS. Это обновление позволит разработчикам выпускать одно приложение и для iPhone, и для iPad, и для Mac. Тем не менее Джон Грубер из Daring Fireball считает, что поддержка кроссплатформенных приложений появится лишь в следующем году вместе с MacOS 10.15 и iOS 13, и пользователям не стоит ждать анонса на WWDC 2018.

Вторым немаловажным нововведением станет поддержка Face ID в горизонтальном режиме, о которой владельцы «яблочных» смартфонов не раз просили разработчиков. Чуть ранее в сети появилась информация, что такая возможность появится на будущих моделях iPad Pro, так как они получат поддержку Face ID и камеры True Depth, одной из ключевых особенностей iPhone X.

Не забудет Apple и об анимодзи. Набор доступных смайликов будет расширен, а сам интерфейс упрощён, чтобы пользователям было легче в нём ориентироваться. Появятся анимодзи и на iPad. Кроме того, разработчики планируют интегрировать анимированные смайлики в FaceTime, чтобы юзеры могли использовать их во время видеозвонков. Что касается самой программы, то её в будущем смогут пользоваться сразу несколько пользователей. Правда, не стоит ждать появления мультифункции в этом году.

youtube.com/iPhone X Animoji Yourself Apple

iOS 12 также возможно обновит родительский контроль — Apple добавит новую вкладку Digital Health («Цифровое здоровье»). Она позволит взрослым следить, как часто дети пользуются устройствами. Также из малозначительных функций пользователей iOS ждёт:

более глубокая интеграций Siri с фотографиями для улучшения поиска; расширенная версия «Не беспокоить», которая предложит пользователям больше возможностей для уведомлений и автоматического сброса звонков; обновленный интерфейс для импорта фотографий в iPad; игры дополненной реальности для нескольких человек; обновленное приложение iBooks с разделом «Сегодня».

Вся опубликованная в сети информация очень походит на правду. Может быть и к лучшему, что сейчас Apple хочет сосредоточиться, прежде всего, на стабильной работе гаджетов и улучшению их производительности. Но всё же хотелось бы получить вышеупомянутую поддержку кроссплатформенности уже в этом году. А что больше всего ждёте вы в iOS 12?