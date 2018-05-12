Обзор апрельского обновления Windows 10. Еще немного, и получится macOS

Обзор апрельского обновления Windows 10. Еще немного, и получится macOSСвежее обновление Spring Creators Update добралось и до моего десктопа. Microsoft ступила на скользкую дорожку копирования возможностей macOS, сделав попытку создать дружелюбную экосистему для всех.

Выглядит странно. Интересно и многообещающе. Spring Creators Update удалось.

P. S. У меня обошлось без «синих экранов» и крашей, но перед обновлением стоит поднять соответствующие темы на тематических ресурсах.

Хроника: история действий для меню окон

Наиболее заметным изменением Spring Creators Update стало измененное меню программ, вызываемое по Win+Tab. Раньше здесь можно было увидеть плитки всех запущенных приложений, а под ними — плитки рабочих столов.

Теперь по Win+Tab отображаются и окна, и плитки столов, и «Хроника»: история запущенных файлов, приложений и веб-страниц. История поддерживается для:

офисных и текстовых файлов;

мультимедийных файлов с указанием программ, через которые они были открыты;

страниц, открываемых в браузере (точно работает с Edge для Chromium-проектов).

Если учетная запись Microsoft используется на нескольких компьютерах, включив соответствующие разрешения в системных настройках, можно с каждого из них просматривать общую историю.

Максимальная глубина списка ограничена временным интервалом в один месяц. Количество подключаемых устройств не ограничено.

При использовании сторонних приложений некоторые файлы и вкладки не попадают в историю работы. Сами представители Microsoft гарантируют корректную работу только для Office, Edge и приложений из магазина Windows.

Важный момент: в предыдущих версиях системы для вызова меню необходимо зажать Win+Tab. Сейчас достаточно однократного нажатия. Выход — повторным нажатием или клавишей Esc.

Звук и видео: все, что нужно

Обновленная Windows 10 Spring Creators Update получила продвинутый диспетчер аудио. Ранее в системных настройках регулировались только уровни громкости входов и выходов. Теперь ползунок получает каждое запущенное приложение или его копия.

Условно: при запуске 5 одинаковых аудиоплееров можно регулировать громкость каждого.

Вкладки интернет-просмотрщика отображаются одним регулятором. Исключение — приложения Chrome и других браузеров запускаемые отдельным процессом. Можно слушать Google Music и выключить звук в браузере, чтобы не слышать рекламу.

Другое важное изменение коснулось работы с 3D-графикой «из коробки»: теперь ресурсоемким приложениям можно назначать конкретный видеоускоритель («Параметры» —> «Система» —> «Дисплей» —> «Настройки графики»). Ранее для этого, как и для роутинга звука, приходилось использовать сторонние утилиты.

Меню содержит приложения, для которых, по мнению Microsoft, можно определить видеокарту по-мощнее. При необходимости можно указать конкретный EXE-файл.

С помощью настроек условный Photoshop будет запускаться на дискретной, а рабочий стол продолжит работать на интегрированной.

Конечно, при условии, что обе карты — Nvidia. В противном случае система полностью переключится на одну карту.

Ряд программ и определенных функций могут работать на дискретной карте хуже, чем на интегрированной. Среди таких задач, например, декодирование видео H.264/265.

Обновленные системные утилиты и беспроводная связь

Система наконец-то научилась очищать кэш и проводить поиск временных или ненужных файлов. Раньше для полноценной очистки было необходимо использовать сторонние программы-клинеры.

Аналогичная функция существовала в виде подраздела «Очистка диска» в свойствах накопителя. Теперь ее функции выполняются из одного окна на всю систему. Кроме того, пользователь может удалить устаревшие системные файлы и даже прошлые установки Windows, которые, как известно, съедают огромное место на жестком.

Второй продвинутой функцией в системных настройках стало меню «Автозагрузка» (“Параметры” —> «Приложения» —> «Автозагрузка»), с помощью которого можно отключить лишние приложения, стартующие вместе с системой. Мелочь, но ради отключения лишнего иногда приходилось попотеть.

Полезно будет воспользоваться режимом «Фокусировка внимания» (“Параметры” -> «Система» -> «Фокусировка внимания»), отключающем по шаблону все оповещения — системные и сторонних приложений.

Интересно было опробовать нашумевшую функцию новую функцию для обмена файлами под названием «Обмен с устройствами поблизости» (Near Share). Аналогичные AirDrop от Apple и Files To Go от Google уже давно в ходу.

Хотя слухи говорили о возможности передачи файлов по Wi-Fi, функция работает только через Bluetooth, и только из контекстного меню Edge и Проводника. Получается, что перед нами ровно тот же обмен файлами, но без пары промежуточных экранов.

Аналогичное ускорение получил и сам интерфейс сопряжения 2 устройств: теперь достаточно перевести в него внешнее устройство и разместить рядом с компьютером под управлением Windows 10.

Система автоматически распознает устройство и покажет запрос, минуя приложение «Параметры для доступа». Но только для тех устройств, производители которых обеспечили поддержку. То есть — пока не работает.

Мультимедийные и развлекательные возможности

Microsoft активно продвигает собственные 3D-редакторы. Теперь встроенные средства Windows 10 позволяют не только создавать собственные картины — к ним добавилась возможность добавлять объемные фигуры, объекты из библиотеки Remix 3D или редактировать готовые фотографии в 3D через приложение «Фотографии».

И это не единственное решение в духе современных реалий. Компания наконец-то позаботилась о пользователях, использующих современные мониторы: только сейчас Windows получила корректную оптимизацию интерфейса для высоких DPI и поддержку HDR, в том числе для потокового видео (впервые появившиеся еще в сборке Insader Preview зимой).

Для пользователей iPhone (хотя и для Anroid) в Windows 10 Spring Creators Update появился просмотр изображений в форматах High Efficiency Image File (HEIF) и High Efficiency Image Container (HEIC) через приложение «Фотографии».

Спустя много лет, Microsoft реализовала возможность установки дополнительных языков и, что намного важнее, шрифтов в магазине Windows. Удобно? Не то слово.

Наконец, можно упомянуть о том, что клавиатура с эмодзи теперь как в смартфоне: вызывается при любой раскладке, и поддерживает поиск. Стоит нажать Windows + Ж и начать набирать нужное слово, как система подкинет подходящие варианты.

Насколько это важно?

В свете последних заявлений от Microsoft об прекращении целенаправленной работы над Windows, Spring Creators Update может оказаться последним корректным обновлением, не смотря на планы о модернизации.

Не удивительно. Колоссальная работа коллектива все чаще выражается в минорных апдейтах и визуализации.

Интеграция 3D-редакторов, приложений дополненной реальности и прочих ультрасовременных фишек в реальности не несет никакой практической пользы. Эти технологии далеки от народных масс, а те, кому они нужны — используют другой софт.

Конечно, есть ряд важных изменений для разработчиков, коснувшихся подсистемы Windows для Linux (WSL), которая позволяет выполнять практически все задачи NIX, не выходя из системы. Но много ли человек ее использует?

С другой стороны, изменения Windows 10 таковы, что позволяют уверенно говорить — система идет к лучшему, копируя самые удачные решения Apple и Google. Тяга к созданию экосистемы с возможностью интеграции устройств и ПО других вендоров, быстрой работы с портативными устройствами не может не радовать.

К тому же, с каждым обновлением «винда» становится быстрее и выглядит все лучше, становясь более продуманной и удобной для рядового пользователя.

А вы используете Windows 10?