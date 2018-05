Обзор апрельского обновления Windows 10. Еще немного, и получится macOS 

Выглядит странно. Интересно и многообещающе. Spring Creators Update удалось.

P. S. У меня обошлось без «синих экранов» и крашей, но перед обновлением стоит поднять соответствующие темы на тематических ресурсах.

Хроника: история действий для меню окон

Наиболее заметным изменением Spring Creators Update стало измененное меню программ, вызываемое по Win+Tab. Раньше здесь можно было увидеть плитки всех запущенных приложений, а под ними — плитки рабочих столов.

Теперь по Win+Tab отображаются и окна, и плитки столов, и «Хроника»: история запущенных файлов, приложений и веб-страниц. История поддерживается для:

офисных и текстовых файлов;

мультимедийных файлов с указанием программ, через которые они были открыты;

страниц, открываемых в браузере (точно работает с Edge для Chromium-проектов).

Если учетная запись Microsoft используется на нескольких компьютерах, включив соответствующие разрешения в системных настройках, можно с каждого из них просматривать общую историю.

Максимальная глубина списка ограничена временным интервалом в один месяц. Количество подключаемых устройств не ограничено.

При использовании сторонних приложений некоторые файлы и вкладки не попадают в историю работы. Сами представители Microsoft гарантируют корректную работу только для Office, Edge и приложений из магазина Windows.

Важный момент: в предыдущих версиях системы для вызова меню необходимо зажать Win+Tab. Сейчас достаточно однократного нажатия. Выход — повторным нажатием или клавишей Esc.

Звук и видео: все, что нужно

Обновленная Windows 10 Spring Creators Update получила продвинутый диспетчер аудио. Ранее в системных настройках регулировались только уровни громкости входов и выходов. Теперь ползунок получает каждое запущенное приложение или его копия.

Условно: при запуске 5 одинаковых аудиоплееров можно регулировать громкость каждого.

Другое важное изменение коснулось работы с 3D-графикой «из коробки»: теперь ресурсоемким приложениям можно назначать конкретный видеоускоритель («Параметры» —> «Система» —> «Дисплей» —> «Настройки графики»). Ранее для этого, как и для роутинга звука, приходилось использовать сторонние утилиты.

Меню содержит приложения, для которых, по мнению Microsoft, можно определить видеокарту по-мощнее. При необходимости можно указать конкретный EXE-файл.

С помощью настроек условный Photoshop будет запускаться на дискретной, а рабочий стол продолжит работать на интегрированной.

Конечно, при условии, что обе карты — Nvidia. В противном случае система полностью переключится на одну карту.

Ряд программ и определенных функций могут работать на дискретной карте хуже, чем на интегрированной. Среди таких задач, например, декодирование видео H.264/265.

Обновленные системные утилиты и беспроводная связь

Система наконец-то научилась очищать кэш и проводить поиск временных или ненужных файлов. Раньше для полноценной очистки было необходимо использовать сторонние программы-клинеры.

Аналогичная функция существовала в виде подраздела «Очистка диска» в свойствах накопителя. Теперь ее функции выполняются из одного окна на всю систему. Кроме того, пользователь может удалить устаревшие системные файлы и даже прошлые установки Windows, которые, как известно, съедают огромное место на жестком.

Второй продвинутой функцией в системных настройках стало меню «Автозагрузка» (“Параметры” —> «Приложения» —> «Автозагрузка»), с помощью которого можно отключить лишние приложения, стартующие вместе с системой. Мелочь, но ради отключения лишнего иногда приходилось попотеть.

Полезно будет воспользоваться режимом «Фокусировка внимания» (“Параметры” -> «Система» -> «Фокусировка внимания»), отключающем по шаблону все оповещения — системные и сторонних приложений.

Интересно было опробовать нашумевшую функцию новую функцию для обмена файлами под названием «Обмен с устройствами поблизости» (Near Share). Аналогичные AirDrop от Apple и Files To Go от Google уже давно в ходу.