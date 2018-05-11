Google подготовила обновление Pixel Buds. Чему научили наушники?

Pixel Buds — беспроводные наушники от Google . Устройство работает через Bluetooth, но при этом соединено проводом. Несмотря на некомпетентные советы сотрудников магазинов, обрезать его нельзя. Компания подготовила обновление приложения Google и увеличила гибкость настроек девайса.

Теперь владельцы Pixel Buds смогут выбирать приложения, уведомления из которых будут озвучивать наушники. Нововведение обнаружили в настройках Google версии 8.2. До этого можно было либо включить проигрывание сигналов, либо отключить его полностью, сообщает Android Authority.

Наушники будут воспроизводить уведомления из выбранных программ. Ненужные приложения можно просто выключить.

Из-за этого не получится пропустить важную СМС из-за постоянного спама в «Твиттере» или «Инстаграме». Обновление небольшое, но важное.

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