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Google выпустит смарт-часы Pixel
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Google выпустит смарт-часы Pixel 

Ferra.ru 28 минут назад
Фото: Вести.Ru
Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о будущих устройствах серии Pixel от компании Google.
По данным Бласса, Google готовит не только смартфоны Pixel 3, Pixel 3 XL и второе поколение наушников Pixel Buds, но и собирается выпустить первые смарт-часы под этим брендом. Сам Эван Бласс отметил, что источник у него достоверный и весьма уверен в своих сведениях.
Большой анонс, посвящённый новым гаджетам, Google, традиционно проведёт осенью. Скорее всего, мероприятие состоится в октябре 2018 года. Что касается характеристик, то пока о них известно не слишком много. Ожидается, что смарт-часы Pixel будут базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon следующего поколения и программной платформе Wear OS на основе Android P. Также отмечается защищённый от воды металлический корпус.
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