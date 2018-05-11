Google выпустит смарт-часы Pixel

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о будущих устройствах серии Pixel от компании Google

По данным Бласса, Google готовит не только смартфоны Pixel 3, Pixel 3 XL и второе поколение наушников Pixel Buds, но и собирается выпустить первые смарт-часы под этим брендом. Сам Эван Бласс отметил, что источник у него достоверный и весьма уверен в своих сведениях.