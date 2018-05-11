В Windows 10 появится аналог функции Continuity с поддержкой iPhone

Компания Microsoft , оценив удобство режима Continuity на Mac, решила адаптировать его для компьютеров под управлением Windows 10 и iPhone. Нововведение, получившее название Timeline, позволит продолжить на десктопе работу, которая ранее была начата на мобильном устройстве, и наоборот.

Так же, как и приложение Your Phone, режим Timeline будет поддерживать сразу две мобильных платформы. В связи с этим способы сопряжения смартфонов с компьютером будут отличаться. iPhone будет подключаться к десктопу через веб-браузер Edge, а Android — через Microsoft Launcher.

Очевидно, что в функциональном плане Timeline будет значительно уступать Continuity в первую очередь из-за ограничений, которые Apple накладывает на iOS. По крайней мере на раннем этапе рассчитывать на возможность переключения звонков между ПК и iPhone определенно не стоит.

Возможность начать выполнение работы на компьютере с правом продолжения на смартфоне стирает границу между мобильными устройствами и десктопами. Прежде подобные привилегии были доступны только владельцам техники Apple, объединенной в цельную экосистему. Теперь к ним вплотную подобралась и Microsoft.

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