EaseUS MobiSaver for android восстановит информацию с вашего смартфона

Любой современный Android-смартфон или планшет — это компьютер, который можно взять с собой, и в котором могут храниться различные данные. Многие хранят в своих телефонах очень чувствительную информацию, потеря которой иногда бывает очень критичной, и тогда начинаются проблемы с восстановлением. Чтобы этого избежать, нужно, во-первых, всегда делать резервные копии, во-вторых, иметь при себе специальное ПО для восстановления данных.

Существует специальный софт, который помогает восстановить практически любые удаленные данные из памяти Android-устройства, и называется он EaseUS MobiSaver for android. Программа написана под Windows и крайне проста в освоении, плюс, что очень важно для россиян, она распространяется полностью бесплатно. Ключевой особенностью EaseUS MobiSaver for android является простота интерфейса. Все, что требуется от вас — это подключить к компьютеру смартфон в режиме передачи данных, разрешить отладку по USB (в программе даже есть инструкция — не придется искать совета в интернете) дальше утилита сделает все сама и обнаружит удаленные файлы, позволив сохранить их в памяти компьютера.

Интерфейс EaseUS MobiSaver for android пока не переведен на русский язык, но разобраться в программе не составит труда: все функции интуитивно понятны и для верности продублированы очевидными пиктограммами — иконками. EaseUS MobiSaver for android поможет спасти ваши данные, если смартфон заражен вирусом или неправильно перепрошит и функционирует некорректно, словом, информация будет защищена практически при любом раскладе. К очевидным преимуществам EaseUS MobiSaver for android можно отнести глубокое сканирование как внутренней памяти смартфона, так и накопителя microSD, если таковой присутствует. Пользователю не потребуется вручную искать нужный файл — программа автоматически рассортирует все найденные документы по их типу и позволит скопировать их в память компьютера пакетно. Все выполняется буквально в несколько кликов.