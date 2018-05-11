Apple разрешит снимать по-македонски

Как сообщает Apple Insider, известная «яблочная» компания запатентовала новую технологию, позволяющую одновременно снимать сразу с двух задних камер. При этом одна из них сможет увеличивать ракурс, таким образом демонстрируя два разных изображения. Тоже самое можно проделывать и с видеосъёмкой.

Неизвестно, почему Apple не добавила режим двойной съёмки сразу, но специалисты отмечают, что всё дело в дополнительной обработке и использовании ресурсов, необходимых для его функционирования. Также возможно, что разработчики не хотели нагружать пользователей большим количеством настроек и решили начать с простого.

Хочется отметить, что Apple регулярно подаёт заявки на патенты, но, к сожалению или к счастью, далеко не все из них появляются в будущих продуктах компании. Тем не менее, новая функция может стать очень полезной для поклонников фотографий.