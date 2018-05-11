«Чемпионат» разработал спортивное расширение для Chrome

«Чемпионат» разработал спортивное расширение для браузера Chrome

В преддверии чемпионата мира — 2018, крупнейшего спортивного события в истории России , «Чемпионат» разработал специальное расширение для браузера Google Chrome. Благодаря этому расширению каждая новая вкладка в браузере будет представлять собой страницу с подборкой спортивных новостей и статей. Только актуальная информация о спорте в доступном формате.

Установить расширение просто:

— откройте ссылку в интернет-магазине Chrome;

— в правом верхнем углу всплывающего окна нажмите «Установить» — «Установить расширение»;

— в правом верхнем углу браузера просто нажмите на логотип «Чемпионата»;

— теперь вы не упустите всё самое важное из мира спорта.