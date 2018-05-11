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«Чемпионат» разработал спортивное расширение для Chrome
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«Чемпионат» разработал спортивное расширение для браузера Chrome 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В преддверии чемпионата мира — 2018, крупнейшего спортивного события в истории России, «Чемпионат» разработал специальное расширение для браузера Google Chrome. Благодаря этому расширению каждая новая вкладка в браузере будет представлять собой страницу с подборкой спортивных новостей и статей. Только актуальная информация о спорте в доступном формате.
Установить расширение просто:
— откройте ссылку в интернет-магазине Chrome;
— в правом верхнем углу всплывающего окна нажмите «Установить» — «Установить расширение»;
— в правом верхнем углу браузера просто нажмите на логотип «Чемпионата»;
— теперь вы не упустите всё самое важное из мира спорта.
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