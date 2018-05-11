Охранять лес приморцы теперь могут через мобильное приложение

Оно уже разработано.

Мобильное приложение «Берегите лес», которое позволит повысить эффективность профилактики и мониторинга лесных пожаров, разработало федеральное учреждение «Авиалесоохрана».

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, это мобильное приложение является бесплатным и поддерживается почти на всех платформах мобильных устройств — iOS, Android, WindowsPhone.

С помощью приложения пользователи могут отправлять сообщение с прикреплением геолокации и фото-подтверждением правонарушения. Приложение «Берегите лес» интегрировано с информационной системой дистанционного мониторинга «Рослесхоз» . В разделе «пожароопасная обстановка» на интерактивной карте отображаются все пожары и метеоданные, и это позволяет использовать мобильное приложение как портативную систему мониторинга пожаров.

«Пользователи, которые использую мобильное приложение «Берегите лес», получают push-уведомления о вводимых режимах ЧС, особых противопожарных режимах и проводимых мероприятиях в своем регионе. Также в разделе «полезная информация» размещена справочная информация о видах пожаров и действиях при них», — сообщил и.о. директора департамента лесного хозяйства Приморского края Валентин Карпенко.

В системе администрирования мобильного приложения зарегистрировано более 400 человек. Это сотрудники 83 региональных диспетчерских служб субъектов РФ , сотрудники федеральной диспетчерской службы, которые принимают и обрабатывают полученную от заявителя информацию.