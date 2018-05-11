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Пользователи нашли набор символов, способный «убить» iOS
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Пользователи нашли набор символов, способный «убить» iOS 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эмоджи в совокупности с другими знаками запускают в коде системы бесконечный цикл, который перегружает процессор.
Пользователи нашли ошибку в iOS, способную вывести из строя iMessage. Сбой происходит из-за скобок и точки. Ошибка неоднократно всплывала из-за багов, связанных со стандартом кодирования символов Unicode.
Эмоджи в совокупности с другими знаками запускают в коде системы бесконечный цикл, который перегружает процессор и выводят смартфон, планшет или приложение из строя.
В Apple работают над устранением уязвимости сообщает Мacdigger.ru. Тем, кто получил сообщение со странным набором символом, программисты советуют закрыть мессенджер и перезапустить его с помощью 3D Touch, открыв любой другой диалог. Также может потребоваться перезагрузка системы.
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