Пользователи нашли набор символов, способный «убить» iOS 

Эмоджи в совокупности с другими знаками запускают в коде системы бесконечный цикл, который перегружает процессор.
Пользователи нашли ошибку в iOS, способную вывести из строя iMessage. Сбой происходит из-за скобок и точки. Ошибка неоднократно всплывала из-за багов, связанных со стандартом кодирования символов Unicode.
Эмоджи в совокупности с другими знаками запускают в коде системы бесконечный цикл, который перегружает процессор и выводят смартфон, планшет или приложение из строя.
В Apple работают над устранением уязвимости сообщает Мacdigger.ru. Тем, кто получил сообщение со странным набором символом, программисты советуют закрыть мессенджер и перезапустить его с помощью 3D Touch, открыв любой другой диалог. Также может потребоваться перезагрузка системы.