Пользователи нашли набор символов, способный «убить» iOS

Эмоджи в совокупности с другими знаками запускают в коде системы бесконечный цикл, который перегружает процессор.

Пользователи нашли ошибку в iOS, способную вывести из строя iMessage. Сбой происходит из-за скобок и точки. Ошибка неоднократно всплывала из-за багов, связанных со стандартом кодирования символов Unicode.

Эмоджи в совокупности с другими знаками запускают в коде системы бесконечный цикл, который перегружает процессор и выводят смартфон, планшет или приложение из строя.