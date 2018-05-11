Фото надкусанного беляша заблокировали за аморальность

Пользователь развлекательного портала Pikabu рассказал о блокировке фотографии беляша в одном из картографических приложений. По мнению модераторов сервиса, изображение нарушило морально-этические нормы.

Юзер рассказал, как посетил кулинарию в городе Вычегда, остался недоволен едой и решил написать отзыв. Он сфотографировал некачественную продукцию и опубликовал в приложении 2ГИС. Однако через некоторое время модераторы скрыли пост, назвав изображение неприемлемым.

«Фотография не соответствует морально-этическим нормам», — сообщалось в письме. Скриншот автор прикрепил к посту. «Интересно, в этой компании запрещено смотреть на свинину или надкусанные беляши?» — иронически спросил он.

Пост быстро стал популярным и собрал несколько сотен комментариев. Один из пользователей предположил, что беляш был настолько плох, что не понравился не только автору, но и сотрудникам картографического сервиса: «Тебе же беляшик не понравился, почему им должен нравиться?» Однако большинство юзеров сошлись во мнении, что такая еда не может вызвать отторжение, так как любима многими россиянами. Некоторые обвинили приложение в недосмотре: по наблюдениям пользователей, беляш стал жертвой не сотрудников, а модерирующей нейросети, которая не всегда корректно распознает неприемлемый контент.