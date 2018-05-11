Ещё
Фото надкусанного беляша заблокировали за аморальность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото надкусанного беляша заблокировали за аморальность 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»
Пользователь развлекательного портала Pikabu рассказал о блокировке фотографии беляша в одном из картографических приложений. По мнению модераторов сервиса, изображение нарушило морально-этические нормы.
Юзер рассказал, как посетил кулинарию в городе Вычегда, остался недоволен едой и решил написать отзыв. Он сфотографировал некачественную продукцию и опубликовал в приложении 2ГИС. Однако через некоторое время модераторы скрыли пост, назвав изображение неприемлемым.
«Фотография не соответствует морально-этическим нормам», — сообщалось в письме. Скриншот автор прикрепил к посту. «Интересно, в этой компании запрещено смотреть на свинину или надкусанные беляши?» — иронически спросил он.
Пост быстро стал популярным и собрал несколько сотен комментариев. Один из пользователей предположил, что беляш был настолько плох, что не понравился не только автору, но и сотрудникам картографического сервиса: «Тебе же беляшик не понравился, почему им должен нравиться?» Однако большинство юзеров сошлись во мнении, что такая еда не может вызвать отторжение, так как любима многими россиянами. Некоторые обвинили приложение в недосмотре: по наблюдениям пользователей, беляш стал жертвой не сотрудников, а модерирующей нейросети, которая не всегда корректно распознает неприемлемый контент.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»873
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути99
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»569
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции388
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине237
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение