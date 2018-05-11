Ещё
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам 

Российская Газета 2 часа назад
Никогда не сдавайся — таков лейтмотив ролика, в котором поверженная на землю антилопа гну все же встает на ноги и дает бой двум молодым львицам. Да так, что те чудом спасаются бегством, хотя одна из хищниц оказалась серьезно покалечена.
А ведь львицы уже сочли антилопу побежденной и принялись было ею неспешно обедать.
По словам автора видео Ханнеса Жубера, драма разыгралась в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Схватка продлилась около часа и большую часть времени хищницы продержали сбитую с ног антилопу на земле.
У молодых львиц не хватило то ли охотничьего опыта, то ли сил, но ни придушить, ни загрызть свою жертву они не сумели. Могучая антилопа всё же смогла подняться, поддев одну из хищниц на рога и принялась кружить на месте, чтобы стряхнуть с себя вторую.
После нескольких "туров вальса" животное избавилось от обеих хищниц и заставило их, хромая и поджав хвосты, бежать с места боя. В сухом остатке у львиц — пяток ушибов, пропоротое рогом бедро, 325 тысяч просмотров и сотни сочувственных комментариев.
"Антилопа сказала смерти: не сегодня", резюмировали пользователи Сети в комментариях под видео. 26 апреля, когда был снят этот ролик, антилопа вправе теперь отмечать как второй день рождения.
Российская Газета: последние новости
В Минкомсвязи РФ подтвердили продолжение работы по блокированию Telegram Выручка "ВКонтакте" за первый квартал составила более 4 млрд рублей Китайскую свадебную процессию в Сети приняли за боевые действия
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»922
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»183
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1227
Израиль разбомбил российский «Бук» и советский С-20070
РФ не признала вердикт о «компенсациях за Крым»11
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение