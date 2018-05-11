«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам

Никогда не сдавайся — таков лейтмотив ролика, в котором поверженная на землю антилопа гну все же встает на ноги и дает бой двум молодым львицам. Да так, что те чудом спасаются бегством, хотя одна из хищниц оказалась серьезно покалечена.

А ведь львицы уже сочли антилопу побежденной и принялись было ею неспешно обедать.

По словам автора видео Ханнеса Жубера, драма разыгралась в Национальном парке Крюгера в ЮАР . Схватка продлилась около часа и большую часть времени хищницы продержали сбитую с ног антилопу на земле.

У молодых львиц не хватило то ли охотничьего опыта, то ли сил, но ни придушить, ни загрызть свою жертву они не сумели. Могучая антилопа всё же смогла подняться, поддев одну из хищниц на рога и принялась кружить на месте, чтобы стряхнуть с себя вторую.

После нескольких "туров вальса" животное избавилось от обеих хищниц и заставило их, хромая и поджав хвосты, бежать с места боя. В сухом остатке у львиц — пяток ушибов, пропоротое рогом бедро, 325 тысяч просмотров и сотни сочувственных комментариев.

"Антилопа сказала смерти: не сегодня", резюмировали пользователи Сети в комментариях под видео. 26 апреля, когда был снят этот ролик, антилопа вправе теперь отмечать как второй день рождения.