Тонкий клиент от HP питается и выводит данные через один USB-кабель

Компания HP анонсировала новый тонкий клиент, то есть персональный компьютер, который переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер. Модель под названием HP t430 заключена в корпус габаритами 135х135х32 мм и весом 740 г.

Устройство работает на базе аппаратной платформы Intel Gemini Lake. В качестве процессора используется двухъядерный Celeron N4000 тактовой частотой 1,1/2,6 ГГц. По словам разработчиков, это первое в своем сегменте устройство, которое умеет и получать питание, и выводить данные через один единственный кабель USB Type-C. Память: 4 ГБ оперативной и 16/32 ГБ постоянной. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10 IoT Enterprise. Цена новинки — от $250.

Источник: HP Фото: HP Читайте также: ASRock представила компактный компьютер DeskMini 310 Series

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