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Apple разрешит использовать двойную камеру по-новому
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Apple разрешит использовать двойную камеру по-новому 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple разрешит использовать двойную камеру по-новомуС появлением двойных камер в айфонах, качество мобильной съемки значительно улучшилось. Но несмотря на то, что полученные снимки стали намного лучше, у пользователей нет возможности управлять установленными в модуль камеры объективами отдельно.
Похоже, что Apple планирует это исправить. Компания зарегистрировала патент, в котором описан принцип работы сенсора, в котором есть возможность одновременного захвата изображения как с одного, так и с другого объектива.
По сути, компания запатентовала пользовательский интерфейса цифрового видоискателя для работы с несколькими камерами.
По задумке, на экране айфона можно будет просматривать изображение в реальном времени сразу с двух камер. Оценив, как лучше выглядит картинка (с телевик или обычного сенсора), пользователь сможет получить снимок только с одного из сенсоров.
В этом же режиме будет предусмотрена и возможность независимо масштабировать каждую из камер, а затем получать сразу два снимка, сделанных с разных ракурсов.
Увы, это лишь патентная заявка и ждать такого нововведения в этом году уж точно не стоит.
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