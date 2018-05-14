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Стало известно, когда Apple презентует второе поколение iPhone SE
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Стало известно, когда Apple презентует второе поколение iPhone SE 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Отмечается, что производство iPhone SE2 пока не начиналось.
По информации китайских инсайдеров, в сентябре будет представлен iPhone SE, ведь в компании Apple дизайн этой модели еще не утвержден. В Сети за последний месяц появилось большое число слухов про iPhone SE2, однако все они противоречивы, и не дают полностью составить полную картину про новинку от Apple.
При этом указывалось, что устройство будет представлено в следующем месяце и в нем будет начинка от iPhone 7.
Как сообщает портал Akket, презентация устройства пройдет в сентябре. Такую информацию приводит сайт, ссылаясь на китайских производителей аксессуаров, посетивших мероприятие Japan IT Week Spring 2018 Mobile Expo.
Отмечается, что производство iPhone SE2 пока не начиналось. В настоящее время в компании Apple рассматривают несколько вариантов iPhone SE2, они отличаются по размерам, но у всех них встроена система распознавания лица как в iPhone X.
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