Стало известно, когда Apple презентует второе поколение iPhone SE

Отмечается, что производство iPhone SE2 пока не начиналось.

По информации китайских инсайдеров, в сентябре будет представлен iPhone SE, ведь в компании Apple дизайн этой модели еще не утвержден. В Сети за последний месяц появилось большое число слухов про iPhone SE2, однако все они противоречивы, и не дают полностью составить полную картину про новинку от Apple.

При этом указывалось, что устройство будет представлено в следующем месяце и в нем будет начинка от iPhone 7.

Как сообщает портал Akket, презентация устройства пройдет в сентябре. Такую информацию приводит сайт, ссылаясь на китайских производителей аксессуаров, посетивших мероприятие Japan IT Week Spring 2018 Mobile Expo.

Отмечается, что производство iPhone SE2 пока не начиналось. В настоящее время в компании Apple рассматривают несколько вариантов iPhone SE2, они отличаются по размерам, но у всех них встроена система распознавания лица как в iPhone X.