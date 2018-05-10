На хромбуках можно будет запускать приложения для Linux

Хромбуки, то есть ноутбуки, работающие под управлением операционной системы Chrome OS, существуют с 2011 года, однако они до сих пор так и не смогли составить достойную конкуренцию устройствам под управлением Windows или macOS. Компания Google стремится решить данную проблему добавлением в свою операционку все новых функций. Например, в ближайшем будущем хромбуки смогут запускать приложения для Linux. Первым новую функцию получит топовый Google Pixelbook. Возможность работы с такими программами реализована посредством виртуальной машины, внутри которой будет функционировать операционная система с открытым кодом Debian, являющаяся одним из самых популярных и важных дистрибутивов GNU/Linux. При этом не понадобится каких-либо дополнительных рабочих столов и других «примочек». Linux-программы будут запускаться наравне с «родным» ПО Chrome OS. Источник: Engadget Фото: Google Читайте также: Google Pixelbook — хромбук-трансформер толщиной всего 10,3 мм HP представила первый в мире гибридный хромбук