Первое обновления для Windows 10 (версия 1803) вызывает черный экран

Во вторник, 8 мая, Microsoft выпустила кумулятивные обновления для Windows 10 (версия 1803), вызвавшие проблемы на некоторых компьютерах. В некоторых случаях в процессе установки KB4103721 система переставала отвечать и появлялся черный экран.

Обновление KB4103721 является первым обновлением для Windows 10 April 2018 Update и должно было исправить все известные проблемы. Тем не менее, на форумах сообщества Microsoft стали появляться сообщения о проблемах с загрузкой системы после установки патча, сообщает портал Windows Latest.

Единственный способ вернуть компьютер в рабочее состояние — откатить систему до предыдущей версии Windows 10 (Windows 10 Fall Creators Update, версия 1709). Откат системы возможен лишь в случае, если после апгрейда до более новой версии папки windows.old и $windows. ~bt оставались нетронутыми.

Проблема затрагивает не все системы, однако определить ее причины или найти способ исправить на данный момент не представляется возможным.