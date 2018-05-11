Отныне вы не сможете выключить компьютер, пока не обновите Windows 10

Отныне вы не сможете выключить компьютер, пока не обновите Windows 10Похвастав грядущим обновлением и полностью измененным интерфейсом Windows 10, компания Microsoft решила подложить своим пользователям настоящую свинью.

Теперь владельцы ноутбуков и компьютеров, работающих под управлением Windows 10 с апрельским обновлением, не смогут отключить компьютер до тех пор, пока операционка не загрузит и не установит необходимый патч.

Решить проблему посредством поисков в настройках Панели управления невозможно — Microsoft полностью отключила возможность контроля принудительного обновления.

В результате, пользователи могут разлогиниться, перевести систему в режим гибернации или сна, но вот перезагрузить или выключить компьютер удастся только после установки рекомендуемых патчей.

Похоже, Microsoft стала уж слишком навязчивой. Желая поддержать статус «защищенной операционной системы», разработчики забыли, что иногда экстренное выключение попросту необходимо.

Что ж, с такими обновлениями владельцам Windows-совместимых ноутбуков и компьютеров придется почаще доставать аккумулятор или вытаскивать вилку из розетки. Только так можно быть заставить выключиться свой гаджет, когда Windows 10 внезапно обнаружит очередной «критически важный» апдейт.