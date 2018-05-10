Пользовательские метки Maps.Me стали доступны через облако

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group , сообщила о запуске облачного хранения пользовательских меток. Это значит, что метки, которые путешественник сделал на своем смартфоне, будут доступны также на его планшете и других устройствах.

Как отмечают разработчики, метки хранятся в защищенном облачном сервисе. Благодаря этому они доступны пользователю для восстановления с разных устройств, а также после удаления данных с телефона. Чтобы метки начали отображаться на новом устройстве, достаточно авторизоваться в приложении. Сохранение данных в облаке происходит ежедневно.

Изменился и внешний вид отметок на карте: обновился дизайн и форма, а динамическое изменение размера в зависимости от увеличения масштаба карты позволило сделать их заметнее.

Также в новой версии стало удобнее находить отели на карте, отфильтровывать их по заданным параметрам и подбирать похожие варианты размещения. На карте наглядно отображается рейтинг отелей, соответствующих заданным параметрам фильтрации, и их ценовая категория.