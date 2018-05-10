Vampyr: графические настройки и обновлённые системные требования

В начале апреля в магазине Steam появились системные требования Vampyr от французской студии Dontnod, а сегодня компания NVIDIA решила дополнить предыдущие данные.

Помимо этого, производители железа представили часть графических настроек проекта — обладатели компьютерной версии вампирской RPG смогут настраивать уровень качества эффектов, материалов, постобработки, теней, текстур, а также регулировать дальность прорисовки.

Ещё NVIDIA представила несколько скриншотов игры — на них показан Лондон XX века таким, каким его увидят обладатели самых мощных компьютеров на ультра-настройках графики.

Минимальные системные требования

ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;

Процессор: Intel Core i3-2130 (3.4 ГГЦ) или AMD FX-4100 (3.6 ГГц);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon R7 370;

Оперативная память: 8 ГБ;

Места на жёстком диске: 20 Гб.

Рекомендуемые системные требования для 1080р (60 FPS, высокие настройки графики)

ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;

Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (1060) или Radeon R9 390;

Оперативная память: 16 ГБ;

Места на жёстком диске: 20 Гб.

Рекомендуемые системные требования для 1440р (60 FPS, высокие настройки графики)

ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;

Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или эквивалентная от AMD;

Оперативная память: 8 ГБ;

Места на жёстком диске: 20 Гб.

Рекомендуемые системные требования для 4К (60 FPS, высокие настройки графики)

ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;

Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц);

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или эквивалентная от AMD;

Оперативная память: 8 ГБ;

Места на жёстком диске: 20 Гб.

Vampyr выходит 5 июня на PS4, Xbox One и РС. Недавно разработчики рассказали о необычной системе автоматических сохранений, которая не позволит игроку пересмотреть свои моральные решения.