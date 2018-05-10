Ещё
Vampyr: графические настройки и обновлённые системные требования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение

Vampyr: графические настройки и обновлённые системные требования 

Игромания.ру 41 минуту назад
Фото: Игромания.ру
В начале апреля в магазине Steam появились системные требования Vampyr от французской студии Dontnod, а сегодня компания NVIDIA решила дополнить предыдущие данные.
Помимо этого, производители железа представили часть графических настроек проекта — обладатели компьютерной версии вампирской RPG смогут настраивать уровень качества эффектов, материалов, постобработки, теней, текстур, а также регулировать дальность прорисовки.
Ещё NVIDIA представила несколько скриншотов игры — на них показан Лондон XX века таким, каким его увидят обладатели самых мощных компьютеров на ультра-настройках графики.
Минимальные системные требования
ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;
Процессор: Intel Core i3-2130 (3.4 ГГЦ) или AMD FX-4100 (3.6 ГГц);
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или AMD Radeon R7 370;
Оперативная память: 8 ГБ;
Места на жёстком диске: 20 Гб.
Рекомендуемые системные требования для 1080р (60 FPS, высокие настройки графики)
ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;
Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц);
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (1060) или Radeon R9 390;
Оперативная память: 16 ГБ;
Места на жёстком диске: 20 Гб.
Рекомендуемые системные требования для 1440р (60 FPS, высокие настройки графики)
ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;
Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц);
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или эквивалентная от AMD;
Оперативная память: 8 ГБ;
Места на жёстком диске: 20 Гб.
Рекомендуемые системные требования для 4К (60 FPS, высокие настройки графики)
ОС: 64-битные Windows 7, 8 или 10;
Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3.2 ГГц);
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti или эквивалентная от AMD;
Оперативная память: 8 ГБ;
Места на жёстком диске: 20 Гб.
Vampyr выходит 5 июня на PS4, Xbox One и РС. Недавно разработчики рассказали о необычной системе автоматических сохранений, которая не позволит игроку пересмотреть свои моральные решения.
Игромания.ру: последние новости
Роскомнадзор подтвердил — от действий ведомства пострадал не только Telegram Первая часть осеннего обновления Windows 10 уже доступна тестировщикам РКН больше не будет массово блокировать подсети Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»95
Ловушка для России: нефть уходит за $80515
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1348
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии188
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО165
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение