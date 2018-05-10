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«Яндекс. Маркет» назвал самые популярные товары с персонажами Marvel
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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

«Яндекс. Маркет» назвал самые популярные товары с персонажами Marvel 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Накануне премьеры нового фильма по мотивам комиксов Marvel «Мстители: Война бесконечности» резко вырос спрос на товары с героями фильма. Среди самых популярных покупок, собранных на специальной бренд-зоне Marvel, оказались конструкторы Lego, фигурки героев, а также товары с атрибутикой Мстителей, сообщают аналитики «Яндекс. Маркет».
Аналитики, проанализировав спрос на товары с героями фильма, пришли к выводу, что в течение месяца, предшествующего премьере фильма, он вырос на 36% на товары с изображением Мстителей, а накануне премьеры цифра увеличилась сразу на 120%. Самым желаемым приобретением стали наборы LEGO Marvel Super Heroes. Также в ТОП самых востребованных товаров вошли роликовые коньки, фигурки, перчатки, пазлы и энциклопедия Мстителей.
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Возможность создавать бренд-зоны появилась на сервисе в 2017 году, тогда же свои бренд-зоны разместили такие крупные компании, как L`oreal, Phillips, аdidas и другие. На брендированных страницах пользователи могут ознакомиться с полным ассортиментом продукции, включая подборку самых популярных товаров и специальные акции и конкурсы.
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