Новые уязвимости нашли во флагманских смартфонах LG

Израильская компания Check Point обнаружила две новые уязвимости флагманских смартфонов LG. Об этом сообщил «Интерфакс».

Специалисты обнаружили бреши в виртуальной клавиатуре устройств LG G4, LG G5 и LG G6. С их помощью хакеры могли получить доступ к засекреченным данным пользователя смартфона с помощью удаленного доступа.

В частности, при использовании рукописного текста устройство подключалось к внешнему серверу через незащищенное НТТР-соединение. Таким образом, на смартфон вместо языкового файла подгружалось вредоносное ПО. То же происходило и при изменении местоположения исправного языкового файла.

Уязвимость была обнаружена еще несколько месяцев назад. К моменту обнародования информации LG с Check Point уже решили данную проблему и порекомендовали пользователям обновить операционную систему.

Наличие уязвимостей в компьютерных системах способно нанести значительный урон как простым пользователям компьютеров, так и владельцам крупных предприятий. Недавно программисты обнаружили недочет в работе популярных ОС, способный предоставить хакерам доступ к ядру системы.