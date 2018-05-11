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Новые уязвимости нашли во флагманских смартфонах LG
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Новые уязвимости нашли во флагманских смартфонах LG 

360tv.ru 11 мая 2018
Фото: 3Dnews.ru
Израильская компания Check Point обнаружила две новые уязвимости флагманских смартфонов LG. Об этом сообщил «Интерфакс».
Специалисты обнаружили бреши в виртуальной клавиатуре устройств LG G4, LG G5 и LG G6. С их помощью хакеры могли получить доступ к засекреченным данным пользователя смартфона с помощью удаленного доступа.
В частности, при использовании рукописного текста устройство подключалось к внешнему серверу через незащищенное НТТР-соединение. Таким образом, на смартфон вместо языкового файла подгружалось вредоносное ПО. То же происходило и при изменении местоположения исправного языкового файла.
Уязвимость была обнаружена еще несколько месяцев назад. К моменту обнародования информации LG с Check Point уже решили данную проблему и порекомендовали пользователям обновить операционную систему.
Наличие уязвимостей в компьютерных системах способно нанести значительный урон как простым пользователям компьютеров, так и владельцам крупных предприятий. Недавно программисты обнаружили недочет в работе популярных ОС, способный предоставить хакерам доступ к ядру системы.
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