Как установить лаунчер Android P на устройство на базе Android Oreo 

Несмотря на то что участие в программе предварительного тестирования Android P ограничено только 12 моделями смартфонов, пользователи всех устройств под управлением Android Oreo могут опробовать преимущества новой версии ОС от Google. Для этого достаточно установить обновленный Pixel Launcher, который не требует получения прав для root-доступа.
В функциональном плане обновленный Pixel Launcher практически не отличается от предыдущей версии, в основном меняя только внешний вид некоторых элементов интерфейса. Например, пользователи, установившие Pixel Launcher на базе Android P, не получат доступ к обновленному режиму «Не беспокоить», управляющим жестам и новой функции Slices.
Зато пользователям будут доступны часто запускаемые приложения, которые будут отображаться в основном меню поверх всех остальных программ, переработанные ярлыки контекстного меню, а также обновленная панель с виджетами. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно менять формы пиктограмм, настраивая рабочий стол по своему усмотрению.
Загрузить APK-файл Pixel Launcher можно по этой ссылке. Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.