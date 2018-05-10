Как установить лаунчер Android P на устройство на базе Android Oreo

Несмотря на то что участие в программе предварительного тестирования Android P ограничено только 12 моделями смартфонов, пользователи всех устройств под управлением Android Oreo могут опробовать преимущества новой версии ОС от Google . Для этого достаточно установить обновленный Pixel Launcher, который не требует получения прав для root-доступа.

В функциональном плане обновленный Pixel Launcher практически не отличается от предыдущей версии, в основном меняя только внешний вид некоторых элементов интерфейса. Например, пользователи, установившие Pixel Launcher на базе Android P, не получат доступ к обновленному режиму «Не беспокоить», управляющим жестам и новой функции Slices.

Зато пользователям будут доступны часто запускаемые приложения, которые будут отображаться в основном меню поверх всех остальных программ, переработанные ярлыки контекстного меню, а также обновленная панель с виджетами. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно менять формы пиктограмм, настраивая рабочий стол по своему усмотрению.

Загрузить APK-файл Pixel Launcher можно по этой ссылке. Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.