iPhone получил защиту от взлома спецслужбами

В коде последней прошивки операционной системы iOS 11.4 обнаружили интересную новую функцию, которую можно назвать режимом защиты от взлома со стороны сотрудников спецслужб. Дело в том, что отныне, если смартфон не разблокировался пользователем в течение недели, то система автоматически ограничит возможность передачи данных на компьютер через порт Lightning.

Как известно, когда сотрудники полиции и других спецслужб не могут получить доступ к содержимому смартфона подозреваемого сразу, они отправляют его в технический отдел, где гаджет пытаются взломать как раз через подключение к компьютеру. Правда, если полицейские поторопятся и сделают это менее чем за неделю с момента получения в свои руки данного смартфона, то новая функция никак им не помешает.

Источник: TechCrunch

Фото: TechCrunch

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