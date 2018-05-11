В новых смартфонах Huawei сразу будет установлен криптокошелек

Компания Huawei Technologies, производитель смартфонов, объявила, что во все новые версии продукции будут предварительно устанавливать кошелек для криптовалюты.

Помимо этого китайская компания уже сейчас предлагает всем пользователям установить мобильную версию Bitcoin wallet от Bitmain Technologies, крупнейшего производителя манеров, контролирующего самый масштабный биткоин-пул. Это может стать выходом для владельцев криптовалюты в Китае , где правительство ограничило деятельность многих компаний, заблокировав Google Play и App Store.

Huawei доминирует на национальном рынке, где в прошлом году его доля составила 20,4%. Хайме Гонсало, вице-президент Huawei, считает, что нововведение приведет к росту продаж смартфона, а в будущем криптовалюта будет использоваться повсеместно.

Это не первый случай, когда компания проявляет интерес к технологии блокчейн. Например, в прошлом месяце было объявлено о запуске платформы BaaS, которая сосредоточится на разработке смарт-контрактов.

Напомним, что ранее Huawei начала разрабатывать технологию для тестирования блокчейна.

текст: Иван Маличенко, фото: Shutterstock