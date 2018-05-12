Huawei установит криптокошельки на все свои девайсы

Huawei Technologies Co. объявила, что все новые смартфоны, произведённые компанией, будут продаваться с предустановленным приложением для кошелька BTC.com. Кроме того, с сегодняшнего дня оно появится в собственном магазине мобильного ПО Huawei App Gallery.

Кошелек BTC.com станет первым криптовалютным приложением, предлагаемым компанией Huawei, расположенной в Шэньчжэне . Приложение будет предварительно установлено на всех новых телефонах Huawei и Honor и будет выпущено для старших устройств в ближайшие месяцы.

Этот шаг, вероятно, окажет наибольшее влияние на китайском рынке, где Huawei является крупнейшим продавцом мобильных телефонов. Китайское правительство блокирует Google Play Store от Android и некоторые разделы iTunes от Apple , ограничивая доступ к приложениям, таким как BTC.com.

Вице-президент по развитию BTC.com Алехандро де ла Торре в интервью Bloomberg рассказал, что традиционная банковская система больше не может удовлетворить растущий спрос на использование безналичных платежей через приложения. Поэтому сотрудничество двух компаний станет хорошей возможностью для развития в этом направлении.

Кроме того, для криптовалютной компании BTC.com, это хороший способ выйти на китайский рынок. Власти Китая давно приняли ряд жестких мер, ограничивающих купле-продажу криптовалют. Тем не менее, китайским гражданам не запрещено владеть цифровыми активами. Но, как отмечает издание, в Китае заблокирован магазин приложений Android Google Play, а также многие разделы iTunes от Apple. Поэтому к таким приложениям, как BTC.com, у пользователей из Китая нет доступа. Владельцы смартфонов от Huawei смогут обойти это ограничение.

В марте появились сведения о том, что Huawei планирует выпуск DApp-совместимых смартфонов. В апреле компания объявила о запуске платформы типа BaaS («блокчейн как сервис») для разработки смарт-контрактов — «высокопроизводительный, общедоступный и сверхбезопасный сервис в области блокчейн-технологий для предприятий и разработчиков».

В Китае Huawei считается лидером в сфере коммуникационных технологий, в одиночку заняв одну пятую рынка мобильных устройств. За 1 квартал 2018 года производителю смартфонов удалось выйти на показатели в 11,8% в этом же секторе, но уже на мировом уровне.

Вице-президент направления мобильных услуг Huawei Джейме Гонсало заявил: «Учитывая наши ведущие позиции в Китае — стране, только открывающей для себя мобильные платежи, мы ожидаем значительный рост внедрения криптовалют в будущем».