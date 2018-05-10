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«Роскосмос» представит проект системы доступа в Интернет по всей Земле
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«Роскосмос» представит проект системы доступа в Интернет по всей Земле 

Rambler News Service 26 минут назад
Госкорпорация «Роскосмос» 22 мая представит проект создания национальной системы покрытия высокоскоростным доступом в Интернет на всей территории Земли, сообщает в четверг пресс-служба компании.
«"Роскосмос" проведет презентацию современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями… Участникам презентации будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в Интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных», — говорится в сообщении компании.
Кроме того, «Роскосмос» также представит новые сервисы для повышения эффективности государственного управления и различных бизнес-процессов с использованием данных дистанционного зондирования Земли и национальной сети высокоточного позиционирования.
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