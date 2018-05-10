«Роскосмос» представит проект системы доступа в Интернет по всей Земле

Госкорпорация «Роскосмос» 22 мая представит проект создания национальной системы покрытия высокоскоростным доступом в Интернет на всей территории Земли, сообщает в четверг пресс-служба компании.

«"Роскосмос" проведет презентацию современных и перспективных космических сервисов, разработанных российскими компаниями… Участникам презентации будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в Интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, «Роскосмос» также представит новые сервисы для повышения эффективности государственного управления и различных бизнес-процессов с использованием данных дистанционного зондирования Земли и национальной сети высокоточного позиционирования.