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Android P получил поддержку технологий сканирования радужки глаза и распознавания лиц
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Android P получил поддержку технологий сканирования радужки глаза и распознавания лиц 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Android P получил нативную поддержку самых актуальных методов идентификации пользователей. Это следует из материалов официального блога компании Google. В их число входят система сканирования радужной оболочки глаза, распознавания лиц и обновленная дактилоскопия.
Внедрение в систему Biometrics API позволит производителям смартфонов не писать программное обеспечение для работы сканеров, воспользовавшись инструментами самой Google. Предположительно, это должно подстегнуть распространение смартфонов с поддержкой технологии сканирования лиц и радужной оболочки.
В настоящий момент единственным смартфоном, оснащенным программно-аппаратным комплексом распознавания лиц, остается iPhone X. В остальных решениях используются программные алгоритмы сканирования, неспособные измерять глубину кадра и воспринимать лицо пользователя в объеме.
В этом году Samsung Electronics предприняла попытку совместить преимущества сканирования радужной оболочки глаза с технологией распознавания лиц, представив систему Intelligent Scan. Сначала система сканирует лицо пользователя; в случае, если что-то идет не так, применяется IRIS-сканер.
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