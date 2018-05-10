Android P получил поддержку технологий сканирования радужки глаза и распознавания лиц

Android P получил нативную поддержку самых актуальных методов идентификации пользователей. Это следует из материалов официального блога компании Google . В их число входят система сканирования радужной оболочки глаза, распознавания лиц и обновленная дактилоскопия.

Внедрение в систему Biometrics API позволит производителям смартфонов не писать программное обеспечение для работы сканеров, воспользовавшись инструментами самой Google. Предположительно, это должно подстегнуть распространение смартфонов с поддержкой технологии сканирования лиц и радужной оболочки.

В настоящий момент единственным смартфоном, оснащенным программно-аппаратным комплексом распознавания лиц, остается iPhone X. В остальных решениях используются программные алгоритмы сканирования, неспособные измерять глубину кадра и воспринимать лицо пользователя в объеме.

В этом году Samsung Electronics предприняла попытку совместить преимущества сканирования радужной оболочки глаза с технологией распознавания лиц, представив систему Intelligent Scan. Сначала система сканирует лицо пользователя; в случае, если что-то идет не так, применяется IRIS-сканер.

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