Новая функция в iOS защитит iPhone от взлома правоохранителями

Apple добавила в iOS новую функцию безопасности, блокирующую передачу данных с устройства через USB, если им не пользовались в течение семи дней. Данная функция делает бесполезными многие из применяемых правоохранительными органами техник извлечения данных с устройств подозреваемых.

Первыми новую функцию безопасности под названием «Режим ограничения USB» (USB Restricted Mode) обнаружили исследователи компании Elcomsoft в ходе анализа кода iOS 11.4. В этом режиме устройство по-прежнему может заряжаться через USB, однако передача данных становится невозможной, если оно было заблокировано в течение семи дней. Когда пользователь самостоятельно разблокирует устройство, режим отключится.

«Режим ограничения USB» позволит пользователю защитить конфиденциальность своих данных и предотвратит возможность получения их с устройства без его согласия. Как правило, изъяв iPhone подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов вынуждены использовать для его разблокировки специальный эксплоит. Если на момент изъятия таковой отсутствует, правоохранители просто регистрируют устройство как вещественное доказательство и кладут на полку до появления эксплоита.

Теперь, благодаря новой функции, получить данные с изъятого устройства, пролежавшего без дела в течение семи дней, будет невозможно. Порт Lightning потеряет способность не только передавать данные, но и распознавать компьютер, к которому подключено устройство. Тем не менее, если сам владелец на неделю перестанет пользоваться своим iPhone (например, оставит его дома на время отпуска), а затем разблокирует его с помощью пароля, передача данных будет работать как ни в чем не бывало.