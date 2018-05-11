Какие уведомления исчезли из Android P

Разработчики Google существенно обновили систему уведомлений в Android P. Теперь можно выбирать отображаемые программы из верхней шторки и вдобавок видеть работающие приложения в фоне. Не обошлось и без ликвидации ненужных функций. Обновлённая система не будет уведомлять об усиленном расходе заряда аккумулятора.

Речь идёт об уведомлениях из Android Oreo. Смартфон подсказывал, какое приложение съедает запасы батареи активнее других и предлагал что-то с этим сделать. В теории разработчики хотели улучшить автономность, но пользователи функцию не оценили. В результате во время прослушивания музыки они получали уведомление о том, что плеер расходует заряд. Смысла в этом было немного.

Сотрудники Google поняли просчёт и убрали особенность из Android P. Это подтверждает скриншот из презентации, сообщает Android Authority.

Система больше не будет надоедать очевидными сообщениями. Вместо этого искусственный интеллект будет определять непопулярные приложения у пользователя и экономить заряд на них.

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