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Какие уведомления исчезли из Android P 

Android Insider 47 минут назад
Фото: Android Insider
Разработчики Google существенно обновили систему уведомлений в Android P. Теперь можно выбирать отображаемые программы из верхней шторки и вдобавок видеть работающие приложения в фоне. Не обошлось и без ликвидации ненужных функций. Обновлённая система не будет уведомлять об усиленном расходе заряда аккумулятора.
Речь идёт об уведомлениях из Android Oreo. Смартфон подсказывал, какое приложение съедает запасы батареи активнее других и предлагал что-то с этим сделать. В теории разработчики хотели улучшить автономность, но пользователи функцию не оценили. В результате во время прослушивания музыки они получали уведомление о том, что плеер расходует заряд. Смысла в этом было немного.
Сотрудники Google поняли просчёт и убрали особенность из Android P. Это подтверждает скриншот из презентации, сообщает Android Authority.
Система больше не будет надоедать очевидными сообщениями. Вместо этого искусственный интеллект будет определять непопулярные приложения у пользователя и экономить заряд на них.
Поделиться впечатлениями об апдейте можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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