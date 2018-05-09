Ещё
Android P: улучшенные уведомления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Android P: улучшенные уведомления 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Google вчера представила Android P. Система получила множество улучшений. Однако сейчас мы рассмотрим лишь обновления, связанные с уведомлениями.
Первым интересным нововведением является кнопка «Manage Notifications», которая расположилась слева от кнопки «Clear all». С помощью неё можно быстро перейти в раздел настроек уведомлений, в который можно перейти и через основные настройки.
Вторым интересным нововведением является более детальный анализ работы приложений в фоновом режиме. До Android P было неизвестно, что именно стороннее приложение выполняет в фоновом режиме.
В случае с Android 9.0, если приложение использует камеру или микрофон, в уведомлениях отобразится соответствующая карточка, на которой будут отображены значки микрофона и камеры.
Это довольно полезная функция, которая обезопасит пользователей от слежки за ними сторонними приложениями. Хакеры могут встроить в приложение демоны, следящие за действиями пользователей, и в этом случае система обезопасит своего владельца.
По материалам androidpolice
Android Insider: последние новости
Android P поможет избавиться от смартфонной зависимости В Google Play проникло новое приложение для кражи криптовалют Google ставит крест на лончере Google Now
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»167
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине647
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов675
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент350
Посольство Латвии в Москве подверглось нападению135
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение