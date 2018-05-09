Android P: улучшенные уведомления

Компания Google вчера представила Android P. Система получила множество улучшений. Однако сейчас мы рассмотрим лишь обновления, связанные с уведомлениями.

Первым интересным нововведением является кнопка «Manage Notifications», которая расположилась слева от кнопки «Clear all». С помощью неё можно быстро перейти в раздел настроек уведомлений, в который можно перейти и через основные настройки.

Вторым интересным нововведением является более детальный анализ работы приложений в фоновом режиме. До Android P было неизвестно, что именно стороннее приложение выполняет в фоновом режиме.

В случае с Android 9.0, если приложение использует камеру или микрофон, в уведомлениях отобразится соответствующая карточка, на которой будут отображены значки микрофона и камеры.

Это довольно полезная функция, которая обезопасит пользователей от слежки за ними сторонними приложениями. Хакеры могут встроить в приложение демоны, следящие за действиями пользователей, и в этом случае система обезопасит своего владельца.

По материалам androidpolice