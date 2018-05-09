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Новый Уренгой: падение из окна
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Новый Уренгой: падение из окна 

Красный Север 35 минут назад
Фото: Красный Север
В северной части газовой столицы человек выпал из окна, сообщают пользователи соцсетей. Причины падения выясняются.
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